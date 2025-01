Suma Alpine a Franco Colapinto como piloto de reserva en 2025

El piloto argentino Franco Colapinto ha sido anunciado como uno de los pilotos de reserva de Alpine para la temporada 2025, fortaleciendo aún más el respaldo del equipo en la Fórmula 1.

Colapinto irrumpió en el escenario de la F1 el año pasado, cuando fue llamado por Williams para reemplazar al despedido Logan Sargeant durante el Gran Premio de Italia.

En su debut, mostró un rendimiento impresionante tras interrumpir su primera temporada completa en la Fórmula 2, donde ya había cosechado una victoria destacada. Su adaptación a la F1 fue rápida: alcanzó la Q3 y sumó puntos en su segundo fin de semana de competición, en Azerbaiyán.

Más tarde, en el Gran Premio de Estados Unidos, Colapinto sumó otro punto, consolidando su reputación como una promesa del automovilismo, aunque algunos incidentes posteriores empañaron ligeramente su llegada a la categoría.

Aun así, su talento no pasó desapercibido en el paddock, ganándose elogios del jefe del equipo Williams, James Vowles.

