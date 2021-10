Super Bowl 2022: Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg y más para el show de medio tiempo

LOS ANGELES (AP) — Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar se presentarán por primera vez juntos en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

La NFL, Pepsi y Roc Nation anunciaron el jueves que los cinco íconos musicales tendrán su espectáculo el 13 de febrero en el SoFi Stadium en Inglewood, California. Dre, Snoop Dogg y Lamar son originarios del sur de California.

El Super Bowl regresará a la zona de Los Ángeles por primera vez desde 1993. Es el tercer año de colaboración entre la NFL, Pepsi y Roc Nation.

Roc Nation y el productor nominado al Emmy, Jesse Collins, serán coproductores del medio tiempo. El juego y el espectáculo se transmitirán en vivo por NBC.

Los cinco músicos juntos suman 43 premios Grammy. Eminem es el más galardonado con 15.

43 Grammys, 19 No. 1 Billboard albums and 5 legendary artists on the biggest stage in Los Angeles for the #SBLVI #PepsiHalftime show. 🎤 @drdre @SnoopDogg @Eminem @maryjblige @kendricklamar @pepsi @RocNation @NBCSports pic.twitter.com/THypGkS2si