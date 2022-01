Super Bowl 2022: Revelan tráiler del show de medio tiempo

La NFL compartió este jueves 20 de enero el primer tráiler del medio tiempo del Super Bowl LVI en donde aparecen Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J Blige y Kendrick Lamar.

Será el próximo 13 de febrero cuando se presenten los máximos exponentes del rap, R&B y hip hop en el SoFi Stadium en Inglewood, California.

El video titulado “The Call” dura aproximadamente cuatro minutos y muestra el momento en el que los artistas reciben la llamada de Dr. Dre para que se dirijan al estadio. Cada uno es presentado con un fragmento de alguno de sus temas más populares.

Gary Gray fue el encargado de dirigir el tráiler y cuenta con la musicalización de Adam Blackstone; el video será presentado en espacios publicitarios de 30 segundos durante los playoffs de la Conferencia y la División de la NFL.

Fue el pasado 30 de septiembre que la NFL anunció a los elegidos para el show de medio tiempo del Super Bowls 2022.

The most epic, star-studded @Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show trailer is OUT! 📽️🌟



Watch these five music titans get ready for the #PepsiHalftime Show on Feb 13th. https://t.co/Zgesis0IWB pic.twitter.com/KiUqUjYZxi