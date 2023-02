Super Bowl 2023: estos son los peores shows de medio tiempo

Este domingo 12 de febrero los Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs se disputarán el Trofeo Vince Lombardi en la 57° edición del Super Bowl, pero sin duda algo que atrapa mucho más a la audiencia son los artistas encargados de darle vida al show del medio tiempo, pero estos performance no siempre son aclamados por el público, por ello te presentamos las tres peores presentaciones.

The Super Bowl LVII champion will be ___________. #SBLVII pic.twitter.com/A5odI2vJ93