Super Bowl LIX: ellos se perfilan como los favoritos para Nueva Orleans

La campaña 2024 está en marcha, y solo unos pocos equipos tienen verdaderas posibilidades de dominar y llegar al Super Bowl LIX en el estadio Caesars Superdome de Nueva Orleans.

Los Chiefs se perfilan como los favoritos para representar a la AFC, mientras que en la Conferencia Nacional, los 49ers parecen ser los contendientes más fuertes. Todo apunta a una posible revancha entre estas dos franquicias en el gran escenario.

Sin embargo, no debemos adelantarnos. Hay otros equipos que también están en la carrera por el codiciado trofeo Vince Lombardi, y los casinos los están observando de cerca.

Son los bicampeones y traen la inercia del triunfo. Inicia la campaña y más de uno duda de su capacidad, pero siempre llegan los Playoffs y Patrick Mahomes los convierte en imparables.

Los favoritos de los casinos, en promedio con un momio de +500.

Un equipo sólido que no puede lograr ganar el Super Bowl. Los 49ers lucen como los candidatos para destronar a los Chiefs. En todas las líneas tienen estrellas y buscan la revancha del pasado Super Bowl. No ganan un anillo desde la campaña 1994. Los momios en promedio los colocan cerca de Chiefs, con +600.

El versátil quarterback Lamar Jackson, el recién llegado Derrick Henry, el safety Kyle Hamilton y el resto de los jugadores estelares de Baltimore quieren dar ese salto que los vuelva a colocar en un Super Bowl, algo que no logran desde la campaña 2012 cuando se coronaron.

Los Ravens son el tercer mejor equipo en la lista de los momios con un promedio de +1000.

La afición de los Lions está contenta. Han sufrido, siempre siendo de los perdedores, de los del montón, y ahora los comandados por Jared Goff están para poder pelear la NFC y llegar al Super Bowl -nunca han jugado uno-.

Se quedaron la temporada pasada en el Juego de Campeonato y van por la revancha. El momio en promedio de Detroit es de +1200.

Jalen Hurts y las Eagles son otro equipo de la NFC que luce con el arsenal para poder llegar muy lejos. Ya alcanzaron en la campaña 2022 al Súper Domingo y cayeron ante los Chiefs.

Son un equipo bien entrenado y que tiene esa hambre para dar golpes de autoridad. El momio en promedio de Filadelfia es de +1200.

