Suspenden la Fórmula 1 por coronavirus

China.- Debido a la propagación del brote de coronavirus, el Gran Premio de China de Fórmula 1 (F1) en Shanghái, China no se celebrará en abril próximo. La Federación Deportiva anunció en un comunicado la suspensión de todo evento deportivo, foros o actividades que conlleven un intercambio con el extranjero, hasta que haya terminado la epidemia del coronavirus.

2/2 - The FIA will evaluate the calendar of its forthcoming races and, if necessary, take any action required to help protect the global motor sport community and the wider public.https://t.co/YQ0tSXEudG