Por jugarle al 'piedra, papel o tijera' suspenden a árbitro

CIUDAD DE MÉXICO.- El árbitro David McNamara, volvió hacer de las suyas, y está vez ha sido suspendido por la Federación inglesa de fútbol (FA, por sus siglas en inglés) por decidir el sorteo de campos al inicio de un partido con el juego de 'piedra, papel o tijera', en lugar de con un lanzamiento de moneda, que se hace normalmente, informaron este miércoles medios ingleses.

Los hechos ocurrieron el 26 de octubre, en un encuentro de la Premier League femenina, entre el Manchester City y el Reading, pues al colegiado se olvidó la moneda en el vestuario y decidió realizar el sorteo con el clásico juego. McNamara ha recibido una suspensión de 21 días y no podrá arbitrar hasta el próximo 16 de diciembre, ¡ni modo!

La FA ha manifestado que McNamara ha aceptado una acusación por no "actuar por el mejor interés del juego".

Según las normas que rigen el juego, un lanzamiento de moneda es requerido antes del inicio del encuentro para decidir quién sacará y qué equipo ocupará cada parcela del campo.

Las jugadoras implicadas fueron la capitana del City, Steph Houghton y la capitana del Reading, Kirsty Pearce.

Joanna Stimpson, jefa de arbitraje de la FA, dijo al diario británico The Times que el error de McNamara fue "un momento de locura" y que "debería haber estado más preparado". Stimpson calificó la solución del colegiado como "inapropiada" y muy "poco profesional".

Cabe destacar que este no es el único incidente que ha tenido David McNamara como árbitro, pues hace unas semanas fue blanco de las críticas debido a que en el juego del Arsenal vs Chelsea femenil, sólo sacó una tarjeta amarilla a Drew Spence, jugadora las ‘Blues’, por una entrada que le produjo la fractura de su pierna a Kim Little, de las ‘Gunners’, que estará 10 semanas alejadas de los terrenos de juego, por lo que podría ser esta la gota que derrame el vaso en su tambaleante carrera como silbante.