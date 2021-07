Video: Suspenden juego entre San Diego y Washington por tiroteo

WASHINGTON (AP) — El juego de los Padres de San Diego en casa de los Nacionales de Washington se suspendió el sábado en la sexta entrada, luego que el equipo local informó que se había reportado un tiroteo frente al estadio.

No surgieron detalles de inmediato sobre lo que había ocurrido. Una treintena de policías, vehículos, ambulancias y camiones de bomberos estaban en la calle aledaña al Nationals Park, por el lado de la antesala.

Los Padres habían ingresado recién al terreno para disputar la parte baja de la sexta entrada cuando se escucharon varias detonaciones desde el lado izquierdo del recinto.

Los fanáticos que estaban sentados detrás del jardín izquierdo comenzaron a marcharse por la puerta del bosque central. Poco tiempo después, los espectadores que se encontraban por el lado de la inicial abandonaron sus asientos.

Algunos fanáticos se aglomeraron en la cueva de los Padres, del lado de la antesala, en busca de protegerse. Desde el interior del estadio se escuchaban las sirenas.

Los Nacionales anunciaron después que se había presentado un incidente fuera del parque. Publicaron en la pantalla electrónica un mensaje que pedía a los espectadores permanecer en el interior.

Unos 10 minutos después, el equipo tuiteó:

A través de sus redes sociales, la policía de Washington DC reveló que al menos dos personas fueron atendidas en un hospital a causa del tiroteo.

MPD is responding to a shooting in the 1500 block of South Capitol Street, SW, in which two people where shot outside of Nationals Park. This is currently an active investigation and it appears there is no ongoing threat at this time.