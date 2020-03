Suspenden licencia de Saunders por dar consejos de como pegar a sus parejas

Cardiff, Gales.- Las autoridades suspendieron la licencia de Billy Joe Saunders, campeón supermediano de la OMB, debido a comentarios que publicó en las redes sociales que parecían promover la violencia doméstica.

Saunders se filmó a sí mismo entrenándose y ofreciendo a los hombres consejos acerca de cómo pegarles a sus parejas durante el confinamiento.

Fight fans are angry over Billy Joe Saunders post video on how to hit women... pic.twitter.com/l0LCXW0qZ1