CIUDAD DE MÉXICO.- Saúl “Canelo” Álvarez fue suspendido temporalmente por la Comisión Atlética de Nevada. La información fue revelada por ESPN a través de sus redes sociales.

El próximo 10 de abril se sabrá si la pelea contra Gennady Golovkin. podrá llevarse a cabo.

A principios de este mes, 'Canelo' provocó un escándalo a dos meses de su combate estelar contra Gennady Golokvin el próximo 5 de mayo, a disputarse en Las Vegas, Nevada, por presentar niveles de clembuterol en una prueba de dopaje.

De acuerdo con información del diario AS, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), dijo en su momento que la pelea no corría peligro, debido a los bajos niveles de clembuterol que se detectados en el boxeador mexicano.

Sin embargo, las reglas del CMB, según la última actualización en 2015, contemplan cuatro causales para determinar el grado de intencionalidad del puglista al momento de consumir una sustancia prohibida; la que podría condenar a Canelo: "Si la sustancia aumenta las facultades atléticas". En cualquier caso, la CMB debe poner en consideración todos los factores para desligar responsabilidad e imponer sanciones.

El artículo 4.41, que enumera las sanciones por violaciones a los códigos anti-dopaje, vislumbra un catálogo de medidas a discreción, dependiendo de cada caso particular: descalificación del combate, multa (de acuerdo a los ingresos del boxeador), imposición de un tratamiento médico, suspensión de hasta un año y extirpación de los títulos de los que disponga. El inciso 4.40 desglosa las sustancias que el púgil no tiene permitido ingerir: estimulantes (anfetaminas, fencanfamina, cocaína, etc); diuréticos (furosemida, tiazidas, etc); esteroides u otros medicamentos que aumentan el rendimiento; analgésicos narcóticos (heroína, morfina, etc); hipnóticos sedantes (barbitúricos, secobarbital, fenobarbital, etc); alucinógenos (marihuana, LSD, mescalina, etc). El clembuterol no aparece per sé, pero por su descripción y naturaleza podría entrar en el apartado de "esteroides y otros medicamentes que aumentan el rendimiento". Por supuesto, la decisión final dependerá de si el CMB considera que el porcentaje de clembuterol detectado es meritorio de castigo.

Además, la Comisión Atlética de Nevada, organismo que rige los deportes de combate dicho estado de la Unión Americana, reconoce el listado de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Anti-dopaje, en la que está incluido el clembuterol.