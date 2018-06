Ki Sung-yueng ficha con el Newcastle de Inglaterra

Agencia

Newcastle, Inglaterra.- Luego de la participación de la selección de Corea del Sur en la Copa Mundial de Rusia 2018, el volante Ki Sung-yueng, capitán de los “Tigres de Oriente”, se convirtió en nuevo jugador del Newcastle de la Liga Premier de Inglaterra para la siguiente campaña.

De acuerdo con información de Notimex, el mediocampista asiático llegó como jugador libre, tras concluir su contrato con el Club Swansea. Estará bajo las órdenes del técnico español Rafael Benítez, tras firmar un contrato por dos años, informó el club en su página oficial.

"Estoy contento de unirme a este club. Todo el mundo sabe lo grande que es. Estoy ansioso por jugar con mis compañeros y para los fanáticos", señaló el mediocampista coreano.

Por su parte, el entrenador Rafael Benítez afirmó que Ki Sung es un jugador con gran experiencia en la liga inglesa y como capitán de su selección, de ahí que será una buena incorporación al equipo.

Ki Sung-yueng será presentado el próximo 1 de julio, luego de recibir los papeles correspondientes de su traspaso, y pueda incorporarse a las órdenes del entrenador en la pretemporada del equipo.

El mediocampista y capitán de Corea, se perdió el encuentro ante Alemania del Mundial Rusia 2018 por una lesión muscular en el gemelo.

La lesión del centrocampista del Swansea de la Premier League, se sumó a la del defensa Park Joo-Hoo, quien se lesionó los isquiotibiales en el primer encuentro de los coreanos frente a Suecia.

