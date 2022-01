Buccaneers anuncia despido de Antonio Brown por salirse en pleno partido

Los Buccaneers de Tampa Bay terminaron oficialmente la relación con Antonio Brown, rescindiendo el contrato del receptor que reclamó ser despedido en medio de un partido por no jugar por una lesión en el tobillo.

Los Bucs dieron a conocer la acción el jueves, un día después de que Brown rompió el silencio sobre su extraña salida de la victoria del domingo pasado sobre los Jets de Nueva York.

"Cedí a la presión de mi entrenador para jugar lesionado. No renuncié, me corrieron. Nunca abandonaría a mis hermanos. Me sacaron como a un animal y me negué a llevar su marca en el pecho, así que me quité el jersey", escribió el jugador en un comunicado