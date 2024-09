Tata Martino critica al árbitro tras empate del Inter Miami

El entrenador del Inter de Miami, Gerardo "Tata" Martino, no ocultó su descontento tras el empate 1-1 contra el New York City FC en el Yankee Stadium.

Martino afirmó que el partido "carecía de un buen árbitro", en referencia al rendimiento del árbitro Jon Freemon, quien no sancionó una falta clave en el área de Miami antes del gol del empate de NYCFC.

Gerardo Martino: "Creo que hicimos un buen partido y deberíamos haber ganado, si el árbitro hubiese cobrado la falta que le hicieron a Yannick Bright hubiéramos ganado. Al partido le faltó un buen árbitro"



El robo de hoy fue muy descarado pero también no se puede decir que el… pic.twitter.com/EkXXLlvDrH — Sebas Crackbol (@Crackbol10) September 21, 2024

Durante el encuentro, el Inter Miami recibió cinco de las nueve tarjetas amarillas mostradas, y un asistente del equipo fue expulsado en la segunda mitad. Como resultado, Noah Allen y Federico Redondo se perderán el próximo partido del Inter Miami contra Charlotte FC el 28 de septiembre debido a la acumulación de tarjetas.

A pesar de las circunstancias adversas, el Inter Miami logró abrir el marcador en el minuto 75, gracias a Leo Campana, quien anotó tras una brillante jugada de Lionel Messi. Messi, al llevar el balón hacia adelante, encontró a Jordi Alba, quien asistió a Campana para que este marcara.

Inter Miami se prepara para enfrentar a Charlotte FC

Sin embargo, la alegría del Inter Miami fue breve. En el tiempo agregado, NYCFC logró igualar el marcador a través de James Sands, quien cabeceó un tiro de esquina ejecutado por Santiago Rodríguez. Este empate dejó al Inter Miami con un sabor agridulce, ya que Martino consideró que merecían la victoria.

A pesar de los empates consecutivos ante Atlanta United y New York City, el Inter Miami sigue liderando la clasificación de la Conferencia Este y del Supporters' Shield con 64 puntos en 30 partidos. Para asegurar el Supporters' Shield, necesitan sumar ocho puntos en los últimos cuatro encuentros.

El Inter Miami volverá a la acción el próximo sábado en Fort Lauderdale, donde recibirán a Charlotte FC en el Chase Stadium.

(Con información de ESPN)