Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Gerardo Martino no tardará mucho tiempo más para definir si tomará el cargo como director técnico de la Selección Mexicana, a pesar de mantenerse todavía a cargo de la dirección del Atlanta de la MLS.

De acuerdo con información del diario Récord, así lo reveló el mismo estratega argentino, quien pese a asegurar que aún no toma una decisión al respecto, dejó claro que no tardará en llegar para dejar claro su futuro.

También te puede interesar: Ramos da balonazos a un compañero por golpe accidental (video)

“En realidad lo que debo hacer es terminar con mi situación en Atlanta, que es lo que no hemos definido. No podría estar hablando de otra cosa que no sea mi situación con el club. ¿Cuánto va a demorar en resolverse esta situación? Yo creo que no se va a demorar mucho más”, aseguró el ex técnico del Barcelona en conferencia de prensa.

Pese a ello, Tata Martino dejó claro que dicha decisión no será algo que dependerá únicamente de él, pues reveló que se pondrá de acuerdo “con el presidente y con el director deportivo; no será algo que yo resuelva por mí mismo”.

Asimismo, el timonel del conjunto estadounidense descartó que existan cifras definidas respecto a cuánto podría ganar como técnico del Tri, pues no ha hablado con nadie al respecto

“Esa es la parte que yo no puedo aclarar porque yo no tengo nada hablado con nadie, entonces ¿cómo voy a saber cuánto voy a cobrar? Sé lo que cobro aquí, pero no sé lo que podría cobrar en otro lugar”, añadió Martino.

De acuerdo a reportes de la prensa argentina, ante la inminente salida del técnico sudamericano del Atlanta, el conjunto norteamericano ya ha iniciado negociaciones con Guillermo Barros Schelotto, actual técnico del Boca Juniors, quien podría convertirse en el remplazo del Tata en la dirección técnica luego de la posible salida de éste hacia territorio mexicano.