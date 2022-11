“Tecatito” Corona queda fuera del Mundial de Qatar

Las dos grandes incógnitas en el ataque de México para el Mundial quedaron despejadas: Jesús “Tecatito” Corona no se recuperó de una fractura en el tobillo y quedará fuera de Qatar, mientras que Raúl Jiménez sí irá.

La dirección de selecciones nacionales confirmó el martes que el “Tecatito” Corona no alcanzó a recuperarse a tiempo de la lesión en agosto pasado durante un entrentamiento con el Sevilla de España. Los dirigentes habían cifrado esperanzas de que el jugador pudiera recuperarse a tiempo para disputar el Mundial.

México tendrá su debut mundialista el 22 de noviembre ante Polonia.

El entrenador argentino Gerardo Martino dijo que la decisión la tomó luego de consultas con los preparadores físicos del Sevilla y una charla con Corona.

