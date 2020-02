“No soy el mejor entrenador del mundo”: Pep Guardiola

Madrid.- Pep Guardiola, técnico del Manchester City, rechazó ser “el mejor entrenador del mundo”, como lo catalogó su homólogo Zinedine Zidane, previo al choque de la escuadra inglesa ante Real Madrid en los octavos de final de la UEFA Champions League.

“Quiero agradecerle sus palabras (a Zidane) y no quiero llevarle la contraria, pero no soy el mejor entrenador del mundo. Nunca he pretendido ser el mejor en mi profesión y nunca he entendido quién es el mejor cuando los artistas son los futbolistas”, manifestó el técnico catalán.