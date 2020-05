Cae el negocio futbolístico

Ciudad de México.- La pandemia de Covid-19 ya puso a las televisoras a negociar con los clubes de la Liga MX los contratos por los derechos de televisión que habían firmado anteriormente.

Alfonso de Angoitia, vicepresidente ejecutivo de Grupo Televisa, contó hace poco más de una semana que buscarían renegociar contratos y eso ya alcanzó al fútbol mexicano.

Grupo REFORMA pudo conocer que Televisa ya se acercó a algunos clubes para renegociar sus contratos por los derechos de transmisión y tratará de llegar al mejor acuerdo posible para las dos partes, reveló una fuente al interior de un equipo de la Liga MX.

"Ya hay renegociaciones, todavía no se define, con todos los equipos", explicó dicha fuente. "No hay todavía un porcentaje (de reducción) pero es claro que se hará un esfuerzo".

También te puede interesar: Revela Alanís trato poco ético y humano de Higuera en Chivas

Televisa tiene actualmente los derechos del América, Cruz Azul, Pumas, Tigres, Chivas, Necaxa, Toluca y Juárez, pero tras casi 2 meses sin Liga MX, ya busca renegociar los contratos.

Los derechos de TV representan el principal ingreso de los clubes, entre un 60 y 65 por ciento, dependiendo del equipo.

"Además, lo que puedo decir es que (el plan de reducción de costos) incluye producciones, adquisición de contenido, además la mayoría de las Ligas de fútbol están suspendidas y por eso vamos a renegociar esos acuerdos, y así en todos los negocios", aseveró De Angoitia en llamada con analistas financieros hace una semana.

"Todos se tienen que sensibilizar en el problema que estamos, se está viniendo abajo la economía del mundo y México", agregó una fuente al interior de un club transmitido por Televisa.

Fox Sports también lo haría

Se espera que Fox Sports tome el mismo camino con los clubes que transmite, aunque todavía no lo ha comunicado de manera oficial a los equipos.

La cadena de televisión de paga es la segunda con más equipos del fútbol mexicano en sus pantallas, con 7 clubes a los que les transmite sus partidos de local.

Las determinaciones se producen al no estar claro cuándo volverá la Liga MX debido a la presencia del coronavirus que azota al país.

Directivos del Comité de Desarrollo de la Liga MX han aludido a los avances que ha tenido a nivel corporativo, financiero y de proyectos la Major League Soccer de Estados Unidos para tomar decisiones en México que lleven a ese camino.

Pero no han optado aún el formato que tiene la MLS de negociar en conjunto los derechos de transmisión televisiva de sus equipos. Antes de la pandemia de Covid-19 la Liga de EU anunció que había vendido los derechos de su temporada 2020 a 34 cadenas de televisión en todo el mundo, lo que no sucede con el balompié mexicano, no en bloque.