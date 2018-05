A la cabeza del tenis femenil Simona Halep

Agencia

MIAMI, Florida.-A pesar de caer en la Final del Torneo de Roma, la tenista rumana Simona Halep logró continuar en la cima de la Asociación Femenil de Tenis (WTA) y la clasificación sólo sufrió una modificación respecto a la semana pasada, informó Medio Tiempo.

Aunque se quedó en los Cuartos de Final del certamen celebrado en Italia, la letona Jelena Ostapenko ascendió un puesto en el ranking, se ubicó en el quinto puesto, el cual le arrebató a la checa Karolina Pliskova, que cayó al sexto.

Otro cambio que se presentó, aunque fue varias posiciones abajo, fue el importante ascenso de la rusa María Sharapova, quien conquistó su mejor actuación desde su sanción por dar positivo en el dopaje.

Masha llegó hasta la semifinal del Foro Itálico, donde cayó a manos de la número uno del mundo por parciales de 4-6, 6-1 y 6-4, lo que le valió volver a entrar en las primeras 30 tenistas del mundo, escalando desde el puesto 40 al 29.

Clasificación de WTA al 21 de mayo de 2018:

Po. Nombre País Puntos

Simona Halep (RUM) 7,270 Caroline Wozniacki (DIN) 6,935 Garbiñe Muguruza (ESP) 6,010 Elina Svitolina (URK) 5,505 Jelena Ostapenko (LVA) 5,382 Karolina Pliskova (CZE) 5,335 Caroline Garcia (FRA) 5,170 Petra Kvitova (CZE) 4,550 Venus Williams (EUA) 4,201 Sloane Stephens (EUA) 4,164

Simona Halep es una jugadora de tenis profesional que actualmente ocupa la posición número 1 de la WTA. Halep ostenta en su haber 16 títulos en individuales de categoría WTA, así como también 6 títulos en individuales y 4 en dobles de categoría ITF.

De acuerdo con la Nacion de Argentina, Halep hace algunos años capturó la atención de los medios -y los fotógrafos y paparazzi, claro- por su busto sumamente prominente. Que, al mismo tiempo, por su peso, le generaban fuertes dolores de espalda. La joven rumana tomó una decisión: pasar por el quirófano para quitarse el exceso que le dio la naturaleza.

"Afecta mi capacidad de reacción, mis pechos me incomodan a la hora de jugar. Y no me gustan tampoco en mi vida diaria. Optaría por operarme aunque no fuera deportista", explicó entonces.