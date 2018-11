Golfista mexicana consigue tarjeta con acceso a la LPGA

Agencia

MÉXICO.- María Fassi, golfista mexicana, consiguió la tarjeta que le da acceso a la LPGA para el siguiente año. La mexicana, quien juega para la Universidad de Arkansas, se colocó en el lugar 32 de la Q-Series, la cual le da ingreso como una de las 48 jugadoras para el tour de la siguiente campaña.

Será la primera vez que la hija del directivo del Pachuca, Andrés Fassi, esté en el circuito profesional.

La hidalguense firmó una tarjeta de 582 golpes (+8) tras nueve días de competencia en Pinehurst, Carolina del Norte, y se hizo acreedora a la tarjeta condicionada plus, por lo que tendrá acceso a tres de cada cuatro torneos del LPGA Tour.

We are cheering on @MariaFassi0, Alana Uriell & @SummarRo24 as the grind of the Q-Series continues.



Top-45 finishers earn their @LPGA Tour card!#FinishStrong pic.twitter.com/GfR38xPeaV