Ex deportistas mexicanos serán jurado en el The Best FIFA 2018

MOSCÚ.- La ex futbolista mexicana Andrea Rodebaugh y el ex arquero Jorge Campos fueron incluidos en los paneles de jurados que decidirán a los ganadores de los premios The Best FIFA Football Awards 2018.

Jorge Campos fue elegido como jurado para el panel que escogerá al mejor guardameta de 2018, junto a otros ilustres ex porteros de la talla del inglés Gordon Banks, el colombiano René Higuita y el danés Peter Schmeichel, entre otros, indicó la FIFA en su portal en internet.

En tanto que Andrea Rodebaugh, quien disputó la Copa Mundial Femenina en 1999 con la selección mexicana, integrará el panel que designará tanto a la mejor futbolista como a la mejor directora técnica del orbe en este año. La acompañan en su grupo figuras como la china Sun When y la estadunidense Mía Hamm.

La ex mediocampista es considerada como una de las mejores futbolistas mexicanas de la historia y actualmente se desempeña como entrenadora del equipo femenil del club Xolas de Tijuana.

En cada panel, los integrantes elaborarán una lista de 10 candidatos...

En el panel que elegirá al mejor jugador de la campaña 2017-2018 se encuentran estrellas del balompié como los brasileños Kaká, Ronaldo y Carlos Alberto Perreira; así como el alemán Lothar Matthaeus.

Mientras que para elegir al ganador del premio Puskas se encuentran el español Iker Casillas, el alemán Miroslav Klose, el francés David Trezeguet, el inglés Alex Scott, el holandés Marco van Basten, el brasileño Aline Pellegrino y el argentino Pablo Aimar.

En cada panel, los integrantes elaborarán una lista de 10 candidatos, la cual se anunciará el 23 de julio, y a partir de esa fecha seleccionadores, seguidores, miembros de la prensa, entre otros, votarán para elegir a los mejores jugadores, que serán premiados el 24 de septiembre de este año.

Con información del portal de noticias Notimex.