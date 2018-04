The Undertaker ‘aplasta’ a John Cena en WrestleMania 34

Agencia

NUEVA ORLEANS, Estados Unidos.- Llegó más fuerte que nunca. The Undertaker respondió al llamado de John Cena y no demoró mucho para vencerlo en un escenario donde se siente cómodo, como WrestleMania 34.

En el ring se vio el sombrero y la capa.(Twitter)

John Cena llegó a Nueva Orleans como parte del público, pero al saber del ingreso del 'Enterrador', corrió a ponerse su indumentaria de pelea. Al principio, 'The Marine' no tuvo éxito porque Elias interrumpió con su guitarra y tras sacarlo de combate con un 'F-5', vendría el momento de ver al más grande de la historia de WrestleMania.

En el ring se vio el sombrero y la capa del 'Enterrador'. Acto seguido, 3 truenos dieron inicio a las campanas de la música de entrada de The Undertaker que llegó a WrestleMania dispuesto a vencer a Cena.

No pasó mucho (menos de 5 minutos) para que con una 'Tumba Rompecuellos', el 'Hombre Muerto' se lleve su victoria 24, número que contrasta con las 2 caídas que tuvo en WrestleMania ante Brock Lesnar y Roman Reigns.

Una leyenda

¿La última pelea? The Undertaker es un fenómeno en todo el sentido de la palabra. Una leyenda que cosechó éxito tras éxito durante 34 años en la WWE y que se encuentra entre los mejores exponentes de la compañía: Stone Cold Steve Austin, Hulk Hogan y The Rock. Tal vez sea el más querido por todos los fans.

El año pasado, The Undertaker ganó más de US$ 2 millones a pesar de haber hecho cinco apariciones en la WWE y donde tan solo luchó una vez (ante Roman Reigns) en WrestleMania 33.

Tras ese combate, The Undertaker dejó su sombrero, guantes y gabardina característicos en el medio del ring. Una señal que parecía marcar el final de una era, pero su "adiós" nunca fue confirmado al 100%. Ni una sola palabra de Vince McMahon o Triple H.

El hecho de que The Undertaker sea tan raramente visto funciona a su favor en la WWE, pero a sus 53 años no siempre debe estar en la obligación de pelear en cada WrestleMania, pues no es eterno y ya debe retirarse de los combates.