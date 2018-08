Thiago está a punto de fichar con el Real Madrid

Agencia

España.- Thiago Alcántara es la opción que baraja el Real Madrid para sustituir a Mateo Kovacic, que se fue cedido un año al Chelsea. El jugador es de total confianza para Julen Lopetegui, que le tenía como un fijo en sus listas de la Selección española.

Según El Transistor de Onda Cero, el Real Madrid ya ha llegado a un acuerdo con el jugador y falta cerrar la negociación con el Bayern, que a diferencia de los casos de James o Lewandowski, sí está dispuesto a negociar, ya que el técnico Niko Kovac no le contempla como intransferible, informa el portal As.com.

También te puede interesar: Le llega competencia a 'Chicharito' Hernández en el West Ham

Thiago, que se formó en La Masía, tiene contrato con el Bayern hasta junio de 2021, pero tras cinco temporadas en las que ha sido indiscutible podría ver con buenos ojos afrontar nuevos retos y más si es de la mano de uno de sus valedores en su carrera: Julen Lopetegui.

Es un jugador contrastado, con madurez deportiva (27 años), acostumbrado a jugar partidos al máximo nivel, con toque, visión de juego y rapidez en la circulación. Además le daría varias alternativas a Lopetegui, ya que puede jugar de interior, de media punta o de mediocentro. Su costo podría rondar los 50 millones de euros.

Por otro lado, Thibaut Courtois ya fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid en un acto celebrado este jueves en el Santiago Bernabéu, en el que no pudo obviar su pasado en el Atlético de Madrid, pero sí cumplió con el ritual de besar brevemente el escudo, y convertirse en “un madridista más”.

“En toda mi carrera he puesto lo mejor en todos los sitios que he estado. Desde hoy, puedo poner la ilusión que tenía como niño. He sido rival y se lo que es enfrentarse al Real Madrid. Hoy soy de los vuestros”, exclamó.