Tiger Woods anuncia su regreso tras el confinamiento

Ciudad de México.- Después de cinco meses sin actividad dentro del PGA Tour, Tiger Woods confirmó su participación en el Memorial Tournament de la próxima semana.

El estadounidense, de 44 años de edad, no juega oficialmente desde el 16 de febrero en The Genesis Invitational, en el cual terminó en la posición 68 tras un desastroso domingo. Posteriormente, el 24 de mayo, el Tigre organizó un domingo amistoso junto a Phil Mickelson, Tom Brady y Peyton Manning para recaudar fondos para los afectados por la pandemia Covid-19.

"Estoy esperando a jugar la próxima semana en el Memorial Tournament. He extrañado salir y competir con el resto de los muchachos, no me puedo esperar hasta estar ahí", publicó Woods en redes sociales.

I’m looking forward to playing in the @MemorialGolf next week. I’ve missed going out and competing with the guys and can’t wait to get back out there.