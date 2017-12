Tigres, lejos de tener estadio nuevo: afirma delegado deportivo

Agencia

MONTERREY.- Los Tigres siguen en los festejos por su sexto título de la Liga MX, pero ya comienzan a pensar a futuro, concretamente, en el estadio Universitario, donde juegan como locales y que tantas veces se ha dicho que dejarán para buscar un nuevo inmueble; aunque esto es una posibilidad remota, pues según Miguel Ángel Garza, delegado deportivo del club, esta opción no está en sus planes.

"Como todos sabemos, la Universidad es el dueño de la franquicia, tenemos que pedir el aval, pero ya se está trabajando para hacer, no estadio nuevo, creo que va más por la remodelación", dijo Garza en entrevista con Fox Sports.

En febrero del año pasado, se había confirmado que los Tigres tendrían un nuevo coloso; sin embargo, todo parece indicar que se quedarán en un renovado Estadio Universitario.

Festejo de Tigres

En una fiesta de color auriazul, jugadores de Tigres festejaron con sus aficionados el campeonato del Apertura 2017 en la Macroplaza.

Levantando la copa del campeón, los felinos encabezaron la fiesta en donde las banderas, las playeras y los cánticos se hicieron presentes, luego de finalizar el desfile que partió desde el Estadio Universitario.

Alrededor de las 13:27 de este lunes, los campeones subieron al escenario y desataron la euforia de los asistentes.

Con el tema "We are the champions", de Queen, los miles de aficionados se unieron en una sola voz para cantarla.

Con información de Milenio