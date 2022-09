¿Tigres o América? Dani Alves habla sobre su posible salida de Pumas

El primer torneo con Pumas no ha sido fácil para Dani Alves; las expectativas fueron altas y los resultados han quedado a deber; sin embargo, la leyenda brasileña afirma que disfruta del proceso.

Durante las últimas horas surgió la versión de que Alves podría jugar para Tigres o América, pero el astro brasileño puso fin a estos rumores.

" Yo en México sólo juego en Pumas, en Brasil solo era Sao Paulo y lo dije, es mi equipo. Si yo me voy de aquí no es a un equipo de México, eso te lo garantizo. El futbol nunca puedes decir de esa agua no beberé, pero es futbol y yo lo digo", aseveró Alves en su primera conferencia.

De igual manera, el brasileño aseveró que no vino al Club Universidad Nacional para poder ir al Mundial, Alves enfatizó que no va a la Copa del Mundo por lo que haga en México.

Dani Alves llegó al conjunto auriazul por un año de contrato y espera poder cumplirlo.

Andrés Lillini es un apasionado por el futbol, dedicado y Dani Alves se identifica con él en muchos puntos.

"Es una persona con muchas ganas de triunfo. Se molesta mucho cuando el equipo no gana, no siguen el plan, no hace el trabajo y ahí me identificó con él. Me gusta que el equipo siga el plan, porque es basado en un estudio de la gente que hace un trabajo brutal en estudiar al adversario. No seguimos el plan de juego y estamos emputados. No estamos respetando su trabajo, pero son cosas y procesos", declaró un alegre Dani Alves.