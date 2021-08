Tokio 2020: Atletas comparten medalla de oro, acontecimiento no ocurría desde 1912

El estadio Nacional de Japón, sede de los Juegos Olímpicos, fue testigo de algo que no ocurría desde hace más de un siglo.

Por primera vez desde Estocolmo 1912, dos atletas compartieron la medalla de oro.

El hecho se presentó en el salto de altura, prueba en la que el qatarí Mutaz Essa Barshim y el italiano Gianmarco Tamberi tuvieron el mismo registro y compartieron el máximo logro otorgado en los Juegos Olímpicos.

Después de varios minutos de competencia, ambos libraron la marca de 2.37 metros, pero fallaron en los tres intentos de alcanzar 2.39, por lo que les fue ofrecida una oportunidad más para desempatar, pero el qatarí preguntó si había posibilidad de que compartieran la presea áurea... Y la respuesta fue positiva.

The astonishing moment Qatari High Jump Legend Mutaz Essa Barshim cleared 2.37m like a boss at the #Tokyo2020 #OlympicGames #Olympics #QAT #Qatar pic.twitter.com/EY4PG9wIwA