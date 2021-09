Tokyo 2020: Atletas paralímpicos mexicanos superan la actuación de ediciones anteriores

Amalia Pérez, consiguió el oro en el powerlifting en Tokio 2020. Antes ya habían caído otras medallas para México, pero esa primera presea dorada fue como un detonante para lo que se convirtió en la mejor actuación de nuestro país en las últimas tres ediciones de los Juegos Paralímpicos.

Con una jornada más para el final de las competencias y hasta la noche de este viernes, México ya había superado lo hecho en Londres 2012 y Río 2016, ediciones de los Juegos que no dejaron un buen sabor de boca, luego de los bajos números que se obtuvieron.

México teminó con 7 de oro, 2 de plata y 13 medallas de bronce en su participación Tokio 2020. Es la mejor actuación desde Atenas 2004.

Y es que después de que se inició este siglo con buenos números en Sidney 2000 (10 de oro y 34 en total) y Atenas 2004 (14 de oro y 34 en total), el número de preseas obtenidas bajó de manera considerable en Beijing 2008, aunque en dicha edición se mantuvo la tendencia de llegar al doble dígito en las de oro. Ya para Londres y Río, la cantidad de medallas cayó de manera estrepitosa con seis de oro (21 en total) y cuatro de oro (15 en total), respectivamente.

La última presea dorada conseguida por la delegación en Japón, fue la histórica que ganó Juan Diego García en parataekwondo, categoría K44 -75 kilogramos, la séptima de ese color en esta edición y la primera para un mexicano, en la historia en esta disciplina.

"Ser el primer mexicano en ganar una medalla en el parataekwondo me llena mucho de orgullo, me siento muy agradecido con Dios por esta oportunidad que me brindó y que supe aprovechar al máximo", comentó el sinaloense para el sitio oficial de la Conade.