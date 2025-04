Toluca vs Santos: Horarios y dónde ver los partidos Jornada 14

El torneo Clausura 2025 de la Liga MX avanza hacia su recta final, y la jornada 14 será clave para muchos equipos en su lucha por los primeros puestos y la clasificación a la Liguilla.

Cada encuentro se vuelve crucial, especialmente para el América, tricampeón y líder del certamen, que visitará al Pachuca este fin de semana con la esperanza de asegurar su boleto a cuartos de final.

Uno de los encuentros más esperados de la jornada será el Toluca vs Santos, que se disputará el domingo 6 de abril a las 18:00 hrs en el Estadio Nemesio Diez.

Los Diablos Rojos han dominado al conjunto lagunero en sus últimos enfrentamientos en casa, con cuatro victorias consecutivas, siendo su última derrota como local ante Santos en 2020, con un marcador de 2-1. A pesar de que Santos ha logrado imponerse en dos de sus últimos tres duelos, todas sus victorias se dieron en su estadio.

Además de este atractivo partido, los aficionados podrán disfrutar de una jornada completa con otros enfrentamientos que prometen emociones.

Horarios y dónde ver EN VIVO los partidos de la jornada 14

Entre ellos se encuentran Querétaro vs León, Xolos vs Necaxa, y Puebla vs Tigres, todos programados para el viernes 4 de abril, con transmisión en diversos canales y plataformas.

A continuación, te presentamos los horarios y dónde ver EN VIVO los partidos de la jornada 14:

Querétaro vs León : Viernes 4 de abril | 19:00 hrs | Estadio Corregidora | DÓNDE VER: Caliente TV

Xolos vs Necaxa : Viernes 4 de abril | 21:00 hrs | Estadio Caliente | DÓNDE VER: Caliente TV

Puebla vs Tigres : Viernes 4 de abril | 21:05 hrs | Estadio Cuauhtémoc | DÓNDE VER: Azteca 7

Atlas vs FC Juárez : Sábado 5 de abril | 17:00 hrs | Estadio Jalisco | DÓNDE VER: Canal 5, TUDN, VIX

Pachuca vs América : Sábado 5 de abril | 17:00 hrs | Estadio Hidalgo | DÓNDE VER: TUBI

Atlético de San Luis vs Mazatlán : Sábado 5 de abril | 19:00 hrs | Alfonso Lastras | DÓNDE VER: ESPN

Monterrey vs Chivas : Sábado 5 de abril | 19:05 hrs | Estadio BBVA | DÓNDE VER: Canal 5, TUDN, VIX

Cruz Azul vs Pumas : Sábado 5 de abril | 21:05 hrs | Estadio Cuauhtémoc | DÓNDE VER: Canal 5, TUDN, VIX

Toluca vs Santos: Domingo 6 de abril | 18:00 hrs | Nemesio Diez | DÓNDE VER: Canal de las Estrellas, TUDN, VIX

Los equipos se preparan para una jornada decisiva en la Liga MX, y no te puedes perder estos partidos en vivo. Asegúrate de estar atento a los horarios y plataformas para no perderte ningún detalle de la acción.

Con información de Infobae