Tom Brady anuncia 'otra vez' su retiro de la NFL

Este miércoles por la mañana, el mariscal de campo más exitoso en la historia de la NFL, Tom Brady; anunció en sus redes sociales un breve mensaje en el que indicó ‘Iré al grano de inmediato, me retiro. Para siempre’.

Tom Brady de 45 años de edad y de 23 años de carrera sin precedentes, ganó un record de siete Super Bowls para New England y Tampa, pero este miércoles anunció su retiro oficialmente después de la temporada 2021, pero terminó regresando con los Buccaneers de Tampa Bay.

“Sé que el proceso fue algo grande la vez pasada, así que cuando me desperté esta mañana, pensé que lo mejor era empezar a grabar el video y dejarles saber”, dice Brady en el video. “No me voy a extender. En la vida uno debe tener un solo ensayo largo para anunciar el retiro, y yo ya usé el mío el año pasado”, fueron sus palabras en el video de instagram.

Asimismo, no dudó en agradecer a cada uno de sus seguidores por el apoyo que se le brindó durante los 23 años de carrera que mantuvo en el deporte.

“Gracias a todos por permitirme realizar mi sueño total. No cambiaría nada. Los amo a todos”, finalizó.

Brady es el líder de la NFL en cuando a yardas de pase (89.214) y touchdowns (649). Es el único jugador que ha ganado más de cinco Super Bowls y ha sido el jugador más valioso cinco veces.

Tiene además el récord de victorias en temporada regular (251), Apariciones en el Super Bowl (10), juegos de postemporada y triunfos (48, 35), así como yardas en postemporada (13.400) y TDs en playoffs (88).

Subestimado al llegar a la NFL fue la 199ma selección en el Draft del 2000 por los Patriots, detrás de otros seis quarterbacks, ciertamente no esperaban que Brady se convirtiera en sinónimo de grandeza. Disputó un duelo como novato.

Brady asumió la titularidad de los Patriots y el equipo superó a los Rams de San Luis en el Super Bowl para poner fin a la temporada 2001 y él junto al entrenador Bill Belichick estaban camino a convertirse en el duo de entrenador y quarterback más exitoso de la historia.

En 2020 se unió a los Buccaneers y ganó su séptimo Super Bowl. Pasó sus últimos tres años con Tampa Bay, alcanzando la postemporada en cada uno de esos años.

Ganó tres veces el premio de jugador más valioso de la NFL, ha sido All-Pro tres veces y fue seleccionado al Pro Bowl 15 veces.

Tom ha anunciado su retiro un día después de que asistió a la premiere de la película “80 for Brady” en Los Ángeles.

De acuerdo con la sinopsis, la película cuenta la historia de cuatro amigas de toda vida estelarizada por Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno y Sally Field, que acuden al Super Bowl para ver jugar a Brady.

The dream team. 🏈❤️ The cast of #80ForBrady reunited on the green carpet at the Los Angeles premiere last night. See the film in theatres starting TOMORROW. https://t.co/AleiQD3n3H pic.twitter.com/JxpU3aMvZ4