Tom Brady ignora la cuarentena para ir entrenar en un parque y es atrapado

Tampa Bay, Florida, EE.UU.- Ser el dueño de seis anillos de campeón del Super Bowl podría darte trato preferencial en muchos lugares, pero al ex quarterback de los Patriots Tom Brady aprendió el lunes que no sirve de mucho cuando te pillan entrenando en un parque que ha sido cerrado al público debido a la pandemia de coronavirus.

La alcaldesa de Tampa Jane Castor dijo durante una rueda de prensa que el nuevo mariscal de campo de los Buccaneers fue visto entrenándose en un parque del centro de la ciudad por una patrulla. El empleado se le acercó para decirle que debía irse del lugar y reconoció al astro de 42 años.

Sorry @TomBrady! Our @tampaparksrec team can’t wait to welcome you and our entire community back with even bigger smiles -- until then, stay safe and stay home as much as you can to help flatten the curve. https://t.co/qRhReqqdK0