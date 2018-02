Se perfila como el 'mejor' en Liga de Americano, él es...

Agencia

MINNEAPOLIS, Estados Unidos.- Tom Brady se perfila como el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).



De acuerdo con Notimex, el quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady, prevé conquistar este fin de semana el Súper Tazón LII, que sería su sexto y se perfila para consagrarse como el Jugador Más Valioso de la NFL esta temporada.

Aunque todavía no se da a conocer oficialmente el ganador, nadie duda que es candidato serio a obtener dicho reconocimiento, pero además durante la conferencia de prensa el periodista Brad Elliot Schlossman se percató que uno de los asistentes de Brady llevaba consigo un documento que se llamaba “discurso de aceptación de Brady”.

El hecho cobro relevancia al ser divulgado en las redes sociales porque se consideró que era una clara señal de que el premio ya tenía dueño, sin embargo, no se ha confirmado la noticia y será hasta el domingo cuando se dé a conocer.

De conseguirlo, el mariscal de los “Pats” igualaría con tres premios a Jim Brown, Brett Favre y Johnny Unitas, este año consiguió cuatro mil 577 yardas, tuvo 32 touchdowns para ocho intercepciones.

A sus 40 años y a un día de jugar su octavo Super Bowl, Tom Brady aseguró que todavía no piensa en el retiro y reiteró su deseo de jugar por varias temporadas más.

"¿Por qué todos quieren que me retire? No lo entiendo. Me estoy divirtiendo, el equipo está jugando bien. Sé que soy un poquito más viejo que la mayoría, pero en realidad lo estoy disfrutando. Disfruto la experiencia de jugar este deporte", dijo Brady a los medios de comunicación en Minneapolis, informó el portal de deportes MedioTiempo.

Si bien se ha hecho una costumbre para los Patriots estar una y otra vez en el duelo por el título, Brady valoró lo hecho por su equipo y los Philadelphia Eagles para llegar a donde todos quieren.