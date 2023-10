Tom Brady y Wayne Rooney apuntan a la Premier League con Birmingham

Birmingham club que actualmente milita en la segunda división de Inglaterra tiene como objetivo ascender a la Premier League.

Con dos iconos deportivos liderando el proyecto, aspiran a lo más alto.

Con la leyenda de la NFL Tom Brady como copropietario además con Wayne Rooney, figura del Manchester United y de la selección británica, como su nuevo director técnico.

El apodado Bad Boy fue presentado por el equipo este jueves.

Se mostró entusiasmado por trabajar con Brady, un siete veces campeón del Super Bowl.

"Es fenomenal tenerle en el club. Tiene una enorme ambición de llevar lejos a este club", declaró añadiendo "Se puede notar que está completamente involucrado en el crecimiento del club".

Tom Brady se convirtió en dueño minoritario de Birmingham en agosto.

La ex estrella del fútbol americano también se desempeña como asesor principal del club.

Wayne Rooney, de 37 años, ganó cinco títulos de la liga inglesa y otro de la Champions League como delantero de los Red Devils.

Como entrenador, ha dirigido a Derby County en la segunda división inglesa y al DC United de la MLS.

Con el Birmingham, tiene la convicción de que podrá hacer realidad su ambición de dirigir a un club de la máxima categoría al frente del equipo de los Midlands.

Con la intención de llevarlos de regreso a primera por primera vez desde 2011.

"Quiero ser exitoso, es evidente que este club quiere ser exitoso, y todos estamos en sintonía", dijo. "Ese es el objetivo, del club y el mío, hacer que este club vuelva a la Liga Premier.

Birmingham marcha sexto en la Championship, el certamen de segunda división.

Se desvinculó Rooney como entrenador del DC United el domingo tras una temporada a cargo.

Por último es importante destacar que designó como Ashley Cole (ex Chelsea) y John O'Shea (ex Manchester United) como ayudantes en su cuerpo técnico.

Birmingham City Football Club is delighted to announce the appointment of @WayneRooney as Manager, agreeing terms on a three-and-a-half-year contract.



Welcome to Blues, Wayne! 🤝🔵