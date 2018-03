Los Raptors clasifican a los playoffs de la NBA

Agencia

DETROIT, Michigan.- Los Toronto Raptors se convirtieron en el primer equipo oficialmente clasificado para los playoffs de la NBA tras su victoria en tiempo extra por 121-119 sobre los Detroit Pistons.

De acuerdo con información del portal de deportes MedioTiempo, con 47 victorias en 64 juegos, los Raptors aseguraron por lo menos terminar en el octavo lugar en la Conferencia Este, incluso si perdieran sus últimos 18 juegos de temporada regular.

La franquicia canadiense sufrió en el Pistons Hall, sin embargo, se logró imponer gracias a la gran actuación de DeMar DeRozan, quien anotó 42 tantos.

Por los Pistons destacó el recién adquirido Blake Griffin, con 31 puntos.

La ex estrella de Los Angeles Clippers sacó el extra en el último segundo del tiempo reglamentario con un triple.

Pero Toronto recuperó el impulso en el período adicional y ganó con el enceste y la frescura de Fred VanVleet, de 24 años.

Toronto, líder de la Conferencia Este, jugará por quinta temporada consecutiva en los playoffs. Llegó a la final de la conferencia en 2016, cuando perdió 4-2 frente a los Cleveland Cavaliers.

La derrota dejó a los Pistons sin el último hálito de vida: 29-36, a cinco derrotas del octavo puesto (ahora Milwaukee Bucks) y en 2-8 en sus últimos 10 partidos. Esta vez entraron en un intercambio de golpes muy espectacular, que llegó a la prórroga después de que DeRozan sacara un 2+1 con un mate tremendo a 4,6 segundos del final (112-114) y de que Black Griffin empatara casi sobre la bocina. En la prórroga, y entre muchos fallos, otro coast to coast de DeRozan acabó en tiro abierto de VanVleet desde la esquina. Después falló Griffin, que acabó con 31 puntos por los 21 de Bullock y los 21 rebotes de Drummond para unos Pistons que no llegan con lo que tienen. No sin Reggie Jackson.