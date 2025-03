Toto Wolff descarta fichar a Max Verstappen y prioriza a Russell

El director de Mercedes, Toto Wolff, ha desmentido los rumores sobre un posible fichaje de Max Verstappen para 2026. En la antesala del Gran Premio de Australia, Wolff dejó claro que su principal objetivo es extender el contrato de George Russell más allá de 2025.

Mercedes, que este año renovó su alineación con la llegada del joven talento Andrea Kimi Antonelli junto a Russell, busca recuperar su dominio en la Fórmula 1 tras tres temporadas con resultados discretos. Desde 2022, la escudería sólo ha sumado cinco victorias, cuatro de ellas en 2024.

Si bien Verstappen fue considerado una opción el año pasado como reemplazo de Lewis Hamilton, la estrategia de Mercedes ahora está centrada en consolidar su dupla actual y fortalecer su proyecto a largo plazo.

“Creo que lo hemos dicho bastante claro el año pasado, y (Verstappen) dijo lo mismo, necesitamos concentrarnos en nuestros pilotos, necesitamos hacer (lo mejor con) lo que tenemos”, declaró Wolff este jueves.

“No me pongo a coquetear con otros si estoy en una buena relación, y eso es cierto también para este año. Así que, en este momento, eso no está en ningún, digamos, radar y no planeo desviar mi concentración de estos chicos y asegurarme de que George tenga una extensión de contrato bastante pronto y que acordemos las cosas finales”.