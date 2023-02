El defensor del Real Madrid David Alaba recibió insultos racistas en redes sociales tras votar por Lionel Messi y el seleccionador de Croacia, Zlatko Dalić, acusó el martes a la FIFA de falta de respeto luego de la entrega de premios anuales “The Best” del ente rector del fútbol mundial.

Messi fue nombrado el lunes mejor futbolista de 2022 tras comandar a Argentina en su victoria en el Mundial de Qatar el año pasado, y el delantero del Real Madrid Karim Benzema quedó tercero tras una temporada sobresaliente en la que conquistó otra Liga de Campeones con su equipo.

Los premios se deciden con las votaciones de los capitanes y entrenadores de las selecciones nacionales, medios y aficionados que votaron online una lista de candidatos elaborada por expertos seleccionados por la FIFA.

La hoja de votación de Alaba como capitán de Austria (con Messi en primera posición, su compañero Benzema segundo y Kylian Mbappé, el delantero del Paris Saint Germain que acabó segundo, como tercero) estuvo entre las publicadas por la FIFA tras la ceremonia de París.

Su elección enojó a aficionados del Madrid y a otros porque Alaba, que es negro, votó por Messi, quien pasó 17 temporadas en el Barcelona, el eterno rival de su actual club.

Regarding FIFA The Best Award:

The Austrian national team vote for this award as a team, not me alone. Everyone in the team council is able to vote and that's how it's decided.



Everyone knows, especially Karim, how much I admire him and his performances