Tras revisión del VAR, árbitros explicarán al público su decisión

Este viernes en el arranque del Clausura 2024, los árbitros de la Liga MX se verán obligados a detallar sus decisiones en el sistema de sonido local del estadio después de las revisiones en el VAR.

Armando Archundia, líder de la Comisión de Arbitraje, detalló que los árbitros deberán expresar verbalmente su decisión definitiva, una vez que el VAR los convoque para revisar una jugada.

Archundia, titular de la Comisión de Arbitraje, explicó.

"A partir de este 2024, con autorización de la FIFA y la International Board, vamos a implementar que el árbitro dé a conocer lo que ocurre cuando vaya a revisar una jugada controversial".

"Es muy sencillo, va y revisa (en el monitor), regresará a la cancha y dirá: 'mi decisión es no penal, no gol o no falta del número del jugador y el nombre del equipo".