Tras victoria del Canelo ante Yildirim, Chávez Jr. busca revancha contra el jalisciense

MÉXICO.- Julio César Chávez Jr. quiere una segunda oportunidad ante el "Canelo" Álvarez.

Tras el triunfo de Saúl Álvarez esta noche ante Avni Yildirim, "El hijo de la leyenda" lanzó un nuevo reto al "Canelo" por una revancha, luego del enfrentamiento que sostuvieron en 2017.

"Gana @Canelo, pero de una u otra forma no puede darle a los espectadores un espectáculo digno. Sobre todo cuando dice ser el mejor. Un rival (Yildirim) con dos años sin subirse al ring". "Yo me subo @Canelo, y no cobro. En 175 libras, el día que quieras", posteó Chávez Jr en su cuenta de Twitter.

Gana @Canelo ! Pero una u otra forma no puede darle a los espectadores un espectáculo digno! Sobre todo cuando se dice ser el mejor ! un rival sin 2 años sin subirse a un ring ! Yo me subo @Canelo y no cobro en 175 libras el día que quieras! — Julio Cesar Chavez (@jcchavezjr1) February 28, 2021

La última vez que Álvarez y Julio César Chávez Jr. se vieron las caras fue el 5 de mayo de 2017, con victoria para "Canelo" por decisión unánime.

"Vuelvo a repetir, con estos rivales lo único que da entender es que quiere generar dinero. Yo no le voy a cobrar nada, peleare gratis con @Canelo". "Y no lo va reconocer, pero no ganaría, con nadie, más dinero que en una revancha conmigo. La única condición es que sea en 175 libras, no dinero", sentenció.

Vuelvo a repetir con estos rivales lo único que da entender que quiere generar dinero ! Yo no le voy a cobrar nada ! Peleare gratis con @Canelo y no lo va reconocer! No ganaría con nadie más dinero que una revancha conmigo! Con nadie la única condición 175 ! No dinero ! — Julio Cesar Chavez (@jcchavezjr1) February 28, 2021

