Triunfo de México ante EU, empañado por trifulca de Álvarez y Zendejas

Con goles de Raúl Jiménez y César ‘El Chino’ Huerta, la Selección Mexicana de Futbol venció 2 - 0 a su similar de Estados Unidos en partido amistoso disputado en la cancha del Estadio Akron, en Jalisco.

El enfrentamiento entre la Selección Mexicana y Estados Unidos hubó una inesperada confrontación entre dos jugadores con pasado en el Club América sorprendió a los espectadores: Edson Álvarez y Alejandro Zendejas.

Edson Alvarez just threw Zendejas around like a child LMAOOOO 😭😭😭 pic.twitter.com/M5hcq1lHyD