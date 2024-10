Tua Tagovailoa volverá para el encuentro Dolphins vs. Cardinals

El quarterback de los Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, ha superado satisfactoriamente los protocolos de conmoción de la NFL y está listo para jugar este domingo contra los Arizona Cardinals.

Este será su primer partido como titular desde que sufrió una conmoción cerebral durante el segundo encuentro de la temporada.

Después de pasar casi un mes en la lista de lesionados, Tagovailoa fue designado para entrenar el lunes, tras haber experimentado su tercera conmoción en la carrera el 12 de septiembre.

Dolphins announce QB Tua Tagovailoa will start week 8 vs. Arizona. pic.twitter.com/YAAnkTaQDe — NFL (@NFL) October 25, 2024

Durante este tiempo, el jugador consultó a varios expertos médicos, quienes confirmaron que era seguro para él regresar al campo.

Para ello, necesitaba cumplir con cinco pasos del protocolo de la NFL, lo cual logró tras participar en un entrenamiento donde realizó contacto físico sin presentar síntomas de conmoción.

El entrenador Mike McDaniel anunció que tras la práctica del jueves, Tagovailoa fue examinado por un neurólogo independiente después de la práctica, el cual autorizó que saliera a jugar el fin de semana.

“Las palabras no pueden describir la emoción que me da que jugadores tengan las oportunidades que sé no toman por sentado”, dijo McDaniel este viernes. “Es muy emocionante desde el punto de vista de los entrenadores”.

El incidente ocurrió cuando colisionó con el defensive back de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, mientras intentaba avanzar para obtener un primer down. En ese momento, decidió bajar su hombro en lugar de deslizarse para evitar el contacto.

Tagovailoa mencionó que no experimentó síntomas desde el día siguiente al diagnóstico.

Historial de lesiones de Tagovailoa es preocupante

En 2022, fue diagnosticado con dos conmociones, y sufrió un golpe severo en la cabeza que provocó modificaciones en las reglas de conmoción de la NFL.

Durante el último mes, el quarterback recorrió Estados Unidos para reunirse con médicos especialistas que discutieron su historial de lesiones, y todos coincidieron en que no había motivos para que se retirara.

A pesar de las preocupaciones, Tagovailoa decidió no usar la Guardian Cap, un casco opcional diseñado para brindar mayor protección, por ‘razones personales’.

En su lugar, utiliza un casco especial para quarterbacks, diseñado específicamente para reducir el riesgo de lesiones.

New opportunity ahead ⏩ pic.twitter.com/itToYQQpL1 — Miami Dolphins (@MiamiDolphins) October 25, 2024

Con información de AP