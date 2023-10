TUDN le da la bienvenida a David Faitelson y André Marín

La empresa TUDN anunció la incorporación de sus nuevos comentaristas deportivos David Faitelson y André Marín, quienes ahora desplegarán su experiencia en la creación de nuevos contenidos que se preparan para los emocionantes eventos deportivos que se avecinan, tales como los Juegos Olímpicos de París, la Copa América y la Eurocopa 2024.

Faitelson anunció hace unos días a través de sus redes sociales que dejaba la empresa ESPN para formar parte de nuevos proyectos, incluso entabló una polémica con su mentor, Jose Ramón Fernández, quien había sido frío al darle la despedida.

Marín trabajó hasta hace unos días para Fox Sports y con más de tres décadas de experiencia, ahora pasará a formar parte de esta compañía.

Faitelson y Marín se presentaron hace unos meses como parte del elenco del programa de análisis ‘Tercer Grado Deportivo’ cuya finalidad era reunir diferentes voces, pertenecientes a medios diferentes a Televisa para hablar sobre los temas más candentes del momento.

A Faitelson lo avalan más de 30 años de carrera, sus notas de color en Televisión Azteca lo distinguieron a lo largo de varios años, y a través de su trayectoria ha estado en diferentes Copas del Mundo del Fútbol, Juegos Olímpicos y otras competencias, es columnista de Grupo Reforma y su estilo de crítica y análisis siempre lo tiene en medio de la polémica.

La llegada de estas nuevas contrataciones coincidió con el anuncio del Comité Olímpico Internacional (IOC por sus siglas en inglés) informando que TelevisaUnivision tendrá los derechos de transmisión de televisión abierta y de paga de los Olímpicos de París 2024.

