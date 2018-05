Sergio Ramos no será sancionado por codazo a Karius

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Sergio Ramos, defensa del Real Madrid no recibirá sanción ni acciones en su contra, así lo anunció la UEFA este martes, durante el Final de la Champios League le dio un codazo a Loris Karius, portero de Liverpool. El árbitro no percibió esta acción por parte del futbolista y no recibió una sanción al momento.

De acuerdo con el portal ESPN, el organismo que rige el fútbol europeo manifestó que la norma disciplinaria que permite abrir casos de conducta grave no vistos por los silbantes “no se aplica en este caso”.

De acuerdo con las tomas de la televisión, Ramos propinó un codazo en la cabeza a Karius cuando el partido estaba 0-0, dos minutos antes de que Karim Benzema marcara el primer tanto del partido luego de un grave error del cancerbero.

En las imágenes también se aprecia al capitán del Real Madrid siendo empujado hacia el portero alemán por el defensa del Liverpool Virgil van Dijk.

La UEFA dijo que “no ha habido ninguna otra protesta”. Los aficionados del Liverpool y de Egipto se indignaron también con Ramos por entender que el defensa madridista lesionó de forma premeditada a Mohamed Salah, quien tuvo que retirarse en el minuto 30 con molestias en el hombro.

Otro hecho:Mohamed Salah inicia tratamiento de hombro en España

Mediante un comunicado de prensa la Federación Egipcia de Fútbol compartió que Mohamed Salah ha iniciado su tratamiento médico en España, después de que sufriera un esguince de su hombro izquierdo, lesión que le provocó a salir en cambio de la Final de la Champions League.

De acuerdo con el portal López Dóriga Digital, será en España cuando los médicos del equipo nacional egipcio y del Liverpool se reúnan para ponerse de acuerdo en los pasos a seguir en la recuperación del atacante, quien ha dejado en claro su intención de disputar el Mundial de Rusia 2018 este verano.