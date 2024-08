UEFA reconoce a Cristiano Ronaldo como máximo goleador de la Champions League

Cristiano Ronaldo, una de las figuras más destacadas en la historia del fútbol, fue homenajeado en Mónaco durante el sorteo de la nueva edición de la Champions League.

A pesar de su actual participación en la liga de Arabia Saudita con el Al Nassr, Ronaldo sigue siendo una figura central en el fútbol europeo, lo que se reflejó en este evento donde recibió el prestigioso Premio Presidente de la UEFA.

El galardón, entregado por el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, reconoce la extraordinaria trayectoria del portugués en la competición más importante a nivel de clubes. Con 140 goles, Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de todos los tiempos en la Champions League, un logro que lo ha consolidado como una leyenda del fútbol mundial.

Además de CR7, el exarquero italiano Gianluigi Buffon también fue homenajeado por su excelencia profesional y sus cualidades personales, lo que subraya la importancia de este reconocimiento no solo en términos de logros deportivos, sino también de carácter y dedicación.

Honored to receive this award from @ChampionsLeague for being the all-time top scorer of the competition. Grateful for all the support along the way! Thank you! pic.twitter.com/2FqexL3cIr