UFC: Conor McGregor amenaza con "acabar con la vida" de Tony Ferguson

Tony Ferguson desafió a Conor McGregor a una pelea y la estrella irlandesa, no tardó en responder con una amenaza.

El estadounidense Tony Ferguson, comentó la publicación de McGregor de este viernes, acusándolo de usar hormona de crecimiento para fortalecerse.

All I read was “look how big he has gotten”

My man!

These clowns are fucked when I get back. https://t.co/QjkNclrBru