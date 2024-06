'¡Un sueño hecho realidad!', Real Madrid oficializa fichaje de Kylian Mbappé

El galo será nuevo jugador merengue a partir de la Temporada 2024-25, luego de cerrar una larga etapa con el Paris Saint Germain, con quienes dominó la Ligue 1 y el futbol francés, pero su materia pendiente fue la Champions League.

A través de un comunicado, la institución blanca sólo se limitó a decir que el acuerdo con el jugador campeón del mundo con Francia en 2018 es de cinco campañas.

El Real Madrid, dirigido por Carlo Ancelotti, viene de conquistar los títulos de LaLiga y de la UEFA Champions League, además de que se hizo oficial el retiro de Toni Kroos y Luka Modric anunció que se quedará una campaña más como madridista.

Tras el anuncio, el jugador francés compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, acompañada de fotografías de cuando era un joven aficionado, del Real Madrid. Entre las fotos destaca una imagen con su mayor ídolo del futbol, Cristiano Ronaldo.

Kylian Mbappé es un futbolista francés muy talentoso, conocido por su velocidad, habilidad técnica y capacidad para marcar goles.

Nació el 20 de diciembre de 1998 en Bondy, Francia. Comenzó su carrera profesional en el AS Mónaco en 2015 y rápidamente se destacó como una de las jóvenes promesas más emocionantes del fútbol mundial. Su actuación destacada en el Mundial de Fútbol de 2018, donde ayudó a llevar a Francia a la victoria, consolidó su estatus como una estrella global. En 2017, se transfirió al París Saint-Germain (PSG).

Made in 𝗕𝗼𝗻𝗱𝘆

Made in 𝗠𝗼𝗻𝗮𝗰𝗼

Made in 𝗣𝗮𝗿𝗶𝘀

Made in 𝗟𝗶𝗴𝘂𝗲 𝟭, 𝗙𝗼𝗿𝗲𝘃𝗲𝗿 💫



Thank you @KMbappe 🙏 pic.twitter.com/XkJyFitKJy