La UNAM acerca el gimnasio a casa

Ciudad de México.- Aunque los gimnasios y parques estarán cerrados al menos hasta septiembre, no hay pretexto para no hacer actividad física.

A través de transmisiones en vivo en Facebook, la UNAM ofrece clases de distintas disciplinas que se pueden realizar en casa y sin equipos especiales.



Valentín Albarrán, director de Cultura Física de la UNAM, afirmó que esta iniciativa tiene como objeto concientizar a la población sobre la importancia de la actividad física para llevar una vida más saludable.



De inicio se grabaron 9 videos de rutinas de "Gimnasia Estática" para la comunidad universitaria que pasaba largas jornadas en un mismo lugar, a fin de que se pudieran activar en salones de clases, oficinas o laboratorios.

Sin embargo, la emergencia sanitaria por Covid-19 significó hacer ajustes para, además, estar a disposición de toda la población.



"Esto tuvo mayor relevancia en la medida en que el ejercicio no es para atender a esta comunidad, sino que es una urgencia de la población en general y más en esta contingencia en donde vemos que aquellos factores de riesgo del propio Covid-19, como lo son la hipertensión, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir con el ejercicio", explicó Albarrán en entrevista.



De lunes a sábado, a través de la cuenta de Facebook de Deporte UNAM, se hacen transmisiones en vivo de las 12:00 a las 13:00 horas, mismas que son conducidas por expertos en deporte y jugadores de los equipos de la Máxima Casa de Estudios.



Todos los videos quedan a disposición para ser consultados a cualquier hora y ya reportan más de 2 millones de reproducciones. Además, se lanzó el programa Pumitas para mantener activos a los niños.



Información proporcionada por el experto apunta a que en México el 50 por ciento de la población no ocupa ningún minuto a la semana para hacer actividad física y del otro 50 por ciento, la mitad no hace el ejercicio necesario ni con la intensidad, ni frecuencia que se recomienda para que haya una repercusión a la salud.



"Si fuéramos una población físicamente activa tendríamos muchas más posibilidades de resistir a un virus de este tipo", subrayó Albarrán.



Para dimensionar el impacto que tiene a la salud realizar actividad física, el experto comentó que estudios revelan que por cada dólar que se invierte a programas de activación física se ahorran tres dólares en programas de salud.