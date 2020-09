Vacuna contra Covid-19 no será requisito para los Juegos Olímpicos

Tokio.- La vacuna contra el coronavirus no será requisito para la realización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos postergados para el próximo año, indicó el director general de los Juegos de Tokio el viernes.

Toshiro Muto declaró después de una reunión del grupo especial con funcionarios del gobierno, expertos sanitarios y autoridades del Comité Olímpico de Japón. Se trata de la primera de varias reuniones de alto final respecto a la pandemia del Covid-19 al tiempo que Tokio trata de determinar si es posible realizar los Juegos.

“No es un prerrequisito”, destacó Muto sobre la vacuna. “El Comité Olímpico Internacional y la Organización Mundial de la Salud de antemano discutieron este asunto. No es una condición para la realización de los Juegos de Tokio 2020. Una vacuna no es un requisito. Por supuesto, si la vacuna ha sido desarrollada es algo que realmente agradecemos. Y para Tokio 2020 esto sería grandioso. Pero si me preguntan si es una condición —no lo es”.