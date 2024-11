Valentina Petrillo será la primera atleta transgénero en los Paralímpicos

Cuando tenía siete años, Valentina Petrillo se enamoró del atletismo al ver al velocista Pietro Mennea de Italia ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980.

“Dije que quería ser como él” , contó Petrillo, quien creció como niño. “Me quería poner la camiseta azul (de Italia), quería ir a los Olímpicos. Pero lo quería hacer como mujer, porque no me sentía un hombre. No me sentía yo mismo”.