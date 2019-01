Agencias

OSTRAVA, República Checa.- Usain Bolt ganó este martes la carrera de los 200 metros en la prueba de los Botines de Oro, uno de los eventos de preparación del astro jamaiquino antes del mundial de atletismo.

En una jornada fría y lluviosa, Bolt fue el último en largar entre todos los competidores, publica The Associated Press.

"Fue una de mis largadas más lentas en mucho tiempo", comentó Bolt. "No fue un día perfecto, tampoco fue una curva perfecta".

De todas formas, el dueño del récord mundial de los 100 y 200 metros salió de la curva con leve ventaja y cruzó la meta en primer lugar con un tiempo de 20.13 segundos. El estadounidense Isiah Young fue segundo en 20.35 y el griego Lykourgos Stefanos Tsakonas tercero con 20.62.

"Con la condición que tengo, apenas volviendo (de una lesión), no sabría decir qué es un buen tiempo", dijo Bolt. "Creo que sólo tengo que correr, tengo que correr mucho".

Bolt mejoró el que era su mejor tiempo de la temporada, un 20.20 que cronometró en abril en Jamaica, aunque todavía está lejos de su récord mundial de 19.19 que logró en 2009 y que todavía esperar romper en algún momento.

Por ahora, su meta es bajar de los 20 segundos.

"No puedo estar satisfecho si no bajo de 20.0, realmente quería hacerlo", afirmó. "Las condiciones no lo permitieron, y estoy volviendo tras lesiones, así que va a tomar algo de tiempo.

Competencias venideras

Bolt tendrá más oportunidades para bajar sus tiempos en las pruebas de la Liga Diamante en junio en Nueva York, y en París y Lausana el mes siguiente. El mundial es en agosto en Beijing.

"Mientras más corro, mejor me siento y puedo ir más rápido", agregó. "Ojalá las condiciones sean mejores en Nueva York y pueda esforzarme más".

Su compatriota Asafa Powell ganó los 100 metros con un tiempo de 10.04.