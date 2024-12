Verstappen ‘abraza’ a Checo en medio de rumores sobre continuidad

Con una sola carrera restante para cerrar la temporada 2024 de Fórmula 1, y en medio de rumores sobre la posible salida de Sergio ‘Checo’ Pérez de Red Bull, el piloto mexicano ha recibido un respaldo notable de su compañero de equipo, Max Verstappen.

En la antesala del Gran Premio de Abu Dhabi, el campeón neerlandés destacó la profesionalidad de Pérez durante su paso por la escudería, incluso recordando con admiración cómo el mexicano manejó los momentos de tensión, como los desacuerdos que surgieron hacia finales de 2022.

“No tengo nada negativo para decir de él, nos llevamos bien. Claro que cuando veo que tiene problemas con sus resultados, no es agradable. Tampoco para el equipo, pero creo que el equipo también siempre le dio lo mejor y siempre intentó apoyarlo de la mejor forma posible para lograr lo mejor. Desafortunadamente, eso no siempre sucedió”, comentó en una conferencia de prensa.

Verstappen también se refirió a las complicaciones que él y el piloto mexicano tuvieron a lo largo del 2024 con el monoplaza (RB20), las cuales afectaron en mayor medida el rendimiento de Checo.

A pesar de que en días recientes ciertos rumores afirmaron que el GP de Abu Dhabi de este fin de semana sería su última carrera con Red Bull Racing, Checo insistió en negar su salida del equipo.

“Nada ha cambiado en cuanto a lo que he dicho durante todo el año. Tengo un contrato para el año que viene y conduciré para Red Bull el año que viene. Ya lo he dicho. No hay nada más que añadir”.

El mexicano restó importancia a la montaña de rumores sobre su continuidad y prefirió enfocarse en su rendimiento para la última carrera del año en la Fórmula 1.

“Para ser sincero, no he estado muy pendiente. Seguro que he visto los rumores, pero nada diferente a los últimos meses. En ese sentido, no hay nada más que añadir. Ya dije en los últimos seis meses que estoy aquí, renové con el equipo a principios de año. Estoy aquí para ser el piloto del equipo el año que viene. Ahí es donde está todo mi foco”, señaló.