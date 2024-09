Verstappen enfrenta desafíos en el GP de Azerbaiyán mientras Norris acecha

Max Verstappen, actual campeón de la Fórmula 1, se enfrenta a varios desafíos antes del Gran Premio de Azerbaiyán. Además de la presión de su rival Lando Norris, su propio vehículo ha sido un obstáculo, al que él mismo ha descrito como “monstruoso”.

El holandés de Red Bull busca retomar el control después de seis carreras sin victorias, en un momento donde el dominio del equipo en la Fórmula 1 parece tambalearse.

Difficult day, let’s aim to turn it around @redbullracing 💪 pic.twitter.com/nZm7ZTejLN